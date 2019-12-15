وجه الفنان خالد النبوي، الشكر والتقدير لجمهور ومتابعي مسلسل "ممالك النار"، على هذا الاحتفاء بالمسلسل، موضحًا أن الكثيرين يظلمون الجمهور بعبارة "الجمهور عاوز كده"، عندما يتم تقديم محتوى غير هادف، حيث إن الجمهور يستمتع بالفن الجميل، كما أن الفن يُعد أقوى شيء بالكون وليس هناك وسيلة تستطيع منافسته.

وأضاف "النبوي"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن الفن أكثر شيء يصل للقلوب، موجهًا الشكر والتقدير لكل العاملين في مسلسل "ممالك النار"، حيث إنه لولا القائمين على المسلسل لما كان طومان باي ظهر بهذه الصورة على الشاشات.

وتابع: "المسألة مسألة عقل وناس موهوبة، وأشكر المنتج ياسر حارب، لأنه حرص تماما أن يكون في كل تخصص من التخصصات شخص كفؤ، زي المنتجين اللي موجودين في أمريكا بالضبط".