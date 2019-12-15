قال ياسر حارب، منتج مسلسل "ممالك النار"، إن الفنان خالد النبوي لديه حماس كبير في أي عمل حتى يخرجه بالوجه الأمثل: "سبب غيرة لدى المشاركين في العمل أدت إلى الحماس في التدريب.. هذا الرجل صنع حالة".

وأضاف "حارب" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن "النبوي" فعل مثل ميل جيبسون وختم شخصية طومان باي، موضحا أن العمل فني يعلو على السياسة والاقتصاد ويحرك الناس للبحث في التاريخ والقراءة والاطلاع: "دفع الناس للبحث عن طومان باي وسليم الأول والمماليك وهذا هو الهدف الذي بحثنا عنه في البداية".

منتج مسلسل "ممالك النار": احتلال العثمانيين دمر المنطقة وأدخل العرب في ظلام دامس

وأكد أن احتلال العثمانيين دمر المنطقة وأدخل العالم العربي في ظلام دامس: "ارجعوا للتاريخ ومصادره المعتمدة والمسلسل 90% منه قد التزم بمعايير التاريخ والقصص الحقيقية، والعثمانيين حرموا الطباعة في العالم العربي ما أدخل المجتمع العربي في الظلام لـ400 عام".

وأضاف أن العرب هم أهل السرد والرواية في التاريخ كافة ولدينا من القدرات من الفنانيين والطاقات الأخرى في الكتابة والإنتاج: "احنا عندنا حدوته وعايزين نحكيلها، وغامرنا بالإنتاج والقصة ونعتقد بأن تلك الأعمال ستصل إلى العالمية إذا تم الاستثمار فيها بطريقة صحيحة.

وتابع: "مازلنا نتداول مشروع إنشاء الجزء الثاني لممالك النار، وهناك عمل تاريخي ضخم بنهاية عام 2020".