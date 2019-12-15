وجه الفنان خالد النبوي، الشكر والتقدير لمحمد سليمان الذي كتب سيناريو مسلسل "ممالك النار"، وكذلك أحمد ندا الذي كتب الحوار، وكذلك حسام دياب، مضيفًا: "دول أبدعوا في الكتابة سواء في السيناريو أو الحوار، عملوا شيء رائع جدا".

وأضاف "النبوي"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر": "أنا مكنتش بخلي الناس بتوع الإنتاج يناموا، كنت أجي أقرأ السيناريو ألقى فيه كاتبين المصدر، اتصل ببتوع الإنتاج الفجر أقولهم أنا عاوز الكتاب بتاع المصدر ده"، موجهًا الشكر والتقدير لهم على الهواء.

النبوي عن ممالك النار: "قدمت شيء فني رائع.. مليش علاقة بالسياسة"

وتابع: "أنا بحيي أهل تونس ودولة تونس وشعبها المتحضر اللي كان ودود معانا لدرجة غير عادية"، موضحًا أن مشهد تنصيب طومان باي في ممالك النار كان في منتهى الخطورة، "كنت بفكر في طومان باي المجبر على كل شيء، كنت معتمد على تقديم شيء فني ومليش دعوة بالسياسة، طومان باي كان دايما ضاغط على نفسه".

وعن اللهجة التي تحدث بها في المسلسل، ألقى جملة "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمامتهم أحرارا"، التي ألقاها في المسلسل بأكثر من طريقة إلقاء، مضيفًا: "اللغة لوحدها موضوع، بس اللغة يتم تسخيرها لمصلحة الدور".