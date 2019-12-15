بطلة "ممالك النار": "النبوي" مهووس بالفن وشريك في أي عمل فني ناجح

قالت كندة حنا، بطلة مسلسل "ممالك النار"، إن الفنان خالد النبوي مهووس بالفن وهو شريك أي زميل فني في نجاحه: "شخص مخلص ودائما يسعي للنجاح".

وأضافت "حنا" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن العمل كان به مشاعر جياشة عديده شعر بها متابعي العمل حول العالم العربي، موضحة أن الشخصية التي ظهرت بها في العمل لم تكن متواجدة في التاريخ الحقيقي ولكنها شخصية أكسبت العمل مصداقية وإخلاص.

وأكدت أن مخرج العمل كان قويا وساعده أبطال العمل في إنجاح ذلك العمل الأهم خلال الآونة السابقة.