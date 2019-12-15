خالد النبوي: مخرج العمل قال لي "مكنتش أعرف إنك طومان باي لحد ما قابلتك"

قال الفنان خالد النبوي، إن مخرج العمل "بيتر ويبر" عندما تقابل معه للمرة الأولى قال له: "أنا مكنتش أعرف أنك طومان باي لحد ما قابلتك.. أنت طومان باي"، وهو ما رسخ فكرة إيجاد ثقافة التعاون بين الأبطال المشاركين في العمل الدرامي "ممالك النار".

وأضاف "النبوي" خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن القائمين على العمل كافة سعوا لإنجاحه بالتعاون، وتعليم الجميع ومساعدتهم في تجاوز العقبات التي قد تحدث أثناء التصوير، موضحا أنه وعندما علم بإن "ويبر" هو مخرج العمل أندهش من كونه غير عربي ويقوم بتصوير عمل تاريخي عربي.

وأكد أن الحروب والنزاعات في المسلسلات يجب أن يكون بها أداء درامي يعكس مصداقية العمل: "اللي مكنش عند مخرج العمل بقولهوله عن ثقافتي العربية المصرية"، مشيرا إلى أن تصوير لقطة "التيمم" والتي ظهر بها "طومان باي" داخل محبسه ويحاول الوضوء لإداء الصلاة قد أخبر المخرج بها أثناء التصوير.