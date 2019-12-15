وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالًا للفنان خالد النبوي، عن مدى موافقته على تجسيد شخصية اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في عمل فني، وذلك خلال برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال أديب، للنبوي: " نفسي تعمل شخصية محمد صلاح، صدقني هتكسر الدنيا، صلاح ده قصة كفاح ونجاح، وشخص مذهل، انت فيك شبه كبير منه أوي"، فيما رد النبوي،: "والله فكرة رائعة هبقى أنا الدبلير بتاعه في اللقاءات، وهو يبقى الدبلير بتاعي في الملعب".

وأضاف أديب: "انت تحلق ذقنك وتعمل مرحلة ما قبل سفره للخارج، وبعدين تربي ذقنك وتعمل قصته حتى وصوله ليفربول، الفيلم يبقى عالمي ويتعمل بالانجليزي أو يبقى عربي وفيه ترجمه انجليزي، الناس بره ممكن يحبوا يشوفوا عمل فني عن صلاح ونسمي الفيلم مو صلاح".

ورد النبوي: "مفيش كلام طبعا يسعدني تجسيد شخصية محمد صلاح، صلاح شخص بديع ورائع، أنا بلعب كورة كويس، فكرة رائعة، على طول أنا موافق".