أطلقت رئاسة مركز ومدينة أسيوط، مبادرة "قريتى نظيفة" لتطوير ونظافة قرى المركز، بمشاركة المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام المساعد، واللواء هشام الطويل، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى بالمدينة.

بدأت فعاليات المبادرة بنظافة وتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بدير درنكة، والتى يقصدها الزائرون من مختلف أنحاء العالم، وزراعة الأشجار بشوارع وميادين قرية بنى حسين بمشاركة رجال الدين الإسلامى والمسيحى وشباب القرية.

من جانبه أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالمبادرة، مشددا على تفعيل المبادرات التطوعية لنظافة وتجميل قرى ونجوع المحافظة، بالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدنى تحت إشراف ومتابعة رؤساء المراكز والأحياء تنفيذا لمبادرة المحافظة بتفعيل المشاركة المجتمعية والمساهمة فى دعم المشروعات التنموية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأشار السكرتير المساعد، إلى أنه تم تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال مبادرة "قريتى نظيفة"، التى استهدفت نظافة وتجميل قرى المركز وزراعة الأشجار بالشوارع الميادين، والاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز، على أن تستكمل الحملة فعالياتها بمختلف القرى والنجوع.