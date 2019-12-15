الإفتاء: المرأة تخرج زكاة عن مالها الخاص إذا كانت مستقلة عن والدها

تناولت دار الإفتاء المصرية موضوع إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص، وأجابت على سائلة كان سؤالها: "معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أنّ ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟".

وجاء رد دار الإفتاء المصرية على حسابها الرسمي على فيس بوك: "للسائلة ذمّة مالية مستقلة عن والدها إذ إنّ لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها، فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون".