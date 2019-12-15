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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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استمرار حالة الطوارئ بمطار شرم الشيخ استعدادا لضيوف منتدى شباب العالم

استمرار حالة الطوارئ بمطار شرم الشيخ استعدادا لضيوف منتدى شباب العالم

لأول مرة في تاريخ وزارة الصحة.. إجراء منظار معدة لمريض بحميات أسيوط

لأول مرة في تاريخ وزارة الصحة.. إجراء منظار معدة لمريض بحميات أسيوط

صحة البحر الأحمر تعلن نشاط مستشفياتها في نوفمبر: استقبلنا 93 ألف مريض

صحة البحر الأحمر تعلن نشاط مستشفياتها في نوفمبر: استقبلنا 93 ألف مريض

عاجل.. متظاهرون عراقيون يقطعون طرق البصرة والناصرية

عاجل.. متظاهرون عراقيون يقطعون طرق البصرة والناصرية

محافظ المنوفية يحيل 56 موظف ومسئولى الحملات الميكانيكية 

محافظ المنوفية يحيل 56 موظف ومسئولى الحملات الميكانيكية 

الإفتاء: المرأة تخرج زكاة عن مالها الخاص إذا كانت مستقلة عن والدها

الإفتاء: المرأة تخرج زكاة عن مالها الخاص إذا كانت مستقلة عن والدها

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10 معلومات عن تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك

مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

أول المتحدثين في منتدى شباب العالم.. 5 معلومات عن "لي يونج"؟

أول المتحدثين في منتدى شباب العالم.. 5 معلومات عن "لي يونج"؟

من زينة يازجي لقرينته.. احترام السيسي للمرأة على طريقة Ladies First

من زينة يازجي لقرينته.. احترام السيسي للمرأة على طريقة Ladies First

توقعات طقس الـ72 ساعة.. برودة وأمطار غزيرة ورعدية والصغرى بالقاهرة 11

توقعات طقس الـ72 ساعة.. برودة وأمطار غزيرة ورعدية والصغرى بالقاهرة 11

فعاليات جديدة وتطبيق لمقترحات الرئيس.. منتدى الشباب تطور لا يتوقف

فعاليات جديدة وتطبيق لمقترحات الرئيس.. منتدى الشباب تطور لا يتوقف

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