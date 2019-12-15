شهدت محافظة الدقهلية أمطار غزيرة صباح اليوم على معظم الأنحاء، فضلا عن ظهور سحب كثيفة، ما تسبب في ارتفاع نسب الغياب بين طلاب المدارس والجامعات.

وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بالوحدات المحلية كافة، ووجّه بالتخلص من تجمعات المياه أو تصريفها أولا بأول.

وناشدت الإدارات التعليمية، الطلاب، بعدم الاقتراب أو ملامسة أعمدة ومحولات الكهرباء خلال وأثناء سقوط الأمطار خلال هذه الأيام، كما طالبت المواطنين بالاتصال فورا على أرقام غرفة عمليات الأزمات والكوارث حال وجود أي مشكلة.