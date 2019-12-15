قالت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب، إنه رغم اكتشاف عدم ترخيص منتج "أبليكس" بعد سنوات من تداوله في السوق المصرية، فإن إعلاناته لا تزال تذاع، ويباع في الأسواق.

وطالبت النائبة بضرورة اتخاذ قرار بوقف إعلانات هذا المنتج، ومصادرة العبوات الموجودة منه في السوق، حيث إن استمرار الإعلان والبيع رغم كشف عدم ترخيص المنتج يمثل استهتار بحياة المواطنين وتحدٍ للقانون وأجهزة الدولة.

وأشارت إلى أن مباحث الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتموين، تمكنت من ضبط مدير شركة إنتاج مستحضر للتخسيس "أبليكس"، الذي يجرى الإعلان عنه عبر القنوات الفضائية تحت شعار "لو راجل كل"، ويشار بالإعلان إلى وجود تصريح بوزارة الصحة.