رثى الفنان هاني رمزي الفنان الراحل ومصمم الاستعراضات حسن عفيفي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

وكتب "رمزي" عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "رحم الله الفنان الكبير حسن عفيفي أحد أكبر وأعظم مصممي الاستعراضات في العالم العربي".

وتابع: "وداعًا للقلب الطيب وداعًا يا جاري العزيز يا عِشرة العمر، يا من وقفت معي وساندتني كثيرًا ستظل دائما ذكراك عطرة في قلوبنا".

رحم الله الفنان الكبير حسن عفيفى أحد أكبر وأعظم مصممى الأستعراضات فى العالم العربى وداعاً للقلب الطيب وداعاً يا جارى العزيز ياعشره العمر يامن وقفت معى وساندتنى كثيراً ستظل دائما ذكراك عطره فى قلوبنا pic.twitter.com/depIBuEmEt — Hany Ramzy (@HanyRamzy) December 15, 2019

وتوفي صباح اليوم، الفنان ومصمم الاستعراضات حسن عفيفي، والذي يعتبر أحد أهم فناني الاستعراض في مصر والوطن العربي، والتي كانت بدايته الفنية مع "فرقة رضا" الشهيرة ومن ثم أصبح مصممًا للاستعراضات.

قدم "عفيفي" خلال مشواره الفني تصميم الاستعراضات للعديد من الأعمال الفنية سواء سينما أو مسرح أو دراما تليفزيونية والتي قاربت الـ90 عملًا فنيًا، ويبقى النجاح الأكبر بتصميمه لاستعراضات الفوازير لكل من الفنانة نيللي والفنانة شيريهان بثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، كما قدم تصميم الاستعراضات لفوازير "فطوطة" مع النجم سمير غانم.