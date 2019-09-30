أديب لـ"وزير التموين": "مينفعش المواطن يحس إنه مهدد في بطاقة التموين"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزير التموين يتحدث عن حذف أكثر من مليون شخص من البطاقات التموينية، وهم غير مستحقي الدعم، قائلًا: "مش كده، الموضوع بياخد وقت، لو قولنا كمان 100 ألف أو 300 ألف مش مليون شخص برضوا مشكلة، إحنا كلنا مع فكرة التنقية، بس الموضوع لازم ياخد وقت، هو المواطن ناقص، الحياة بقت غالية، دول شوية رز ومكرونة والعيش اللي الناس بتاخدهم".

وأشار "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، إلى أن انزلاقا حدث في مستوى الطبقات نتيجة الإصلاح الاقتصادي، وتزامن مع الإصلاح برامج اجتماعية، مضيفًا: "الفترة اللي جاية دي هتشهد إن الناس هتحس إن حد حاسس بيهم جدًا جدًا جدًا، وده لازم يحصل، مش فضل ومِنَّه على الناس، ده حقهم، ده دور الدولة، الأمن والأمان ليس شرطة فقط، أمِّن على حياتك ودخلك وأكلك وشربك، بلاش نزود معاناة الناس، يجب احترام معاناة الناس احترام شديد، المواطن مينفعش يبقى حاسس إنه مهدد في بطاقة التموين".

وناشد الإعلامي عمرو أديب، الوزراء، بزيادة الاهتمام بالمواطنين بشكل أكبر، وأنه يجب عليهم أن يضعوا المواطنين داخل أعينهم،: "الناس لما تنزل في الشارع متضايقة محدش بيهتف ضد أسماء الوزراء، لأن محدش يعرف أسماء الوزراء، الناس تنزل تقول التموين يا سيسي، والبلد راحت".

وأضاف: "بصراحة، المواطن بيكون عنده حق، البلد راحت بالنسبه له، عنده عيال وعنده بيت، لازم نزود أوي الاهتمام بالبشر، لازم نزود أوي في خدمات الناس، لازم الناس اللي شغالة في المحليات والخدمات تشتغل أكتر، كل وزير يهتم بكل واحد، ويحطه في عينه، المواطن لازم يتحط في عيون الوزراء".