التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على هامش مشاركته في منتدى الشباب العالمي 2019 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، معربا عن سعادته بمشاركة المدير التنفيذي للبرنامج في منتدي شباب العالم، ومشيدا في الوقت ذاته بالتعاون القائم مع البرنامج التابع للأمم المتحدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وصولا إلى مرحلة الأمن الغذائي، بالتوازي مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق أهداف مصر للتنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر الاستراتيجية 2030.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ برنامج التغذية المدرسية أحد الأدوات الرئيسية للحماية الاجتماعية وركيزة أساسية لشبكة الأمان الاجتماعي، كما يعد عنصرا أساسيا لأي نظام تعليمي فعال، في ضوء تأثيراته الإيجابية على الصحة وتغذية الأطفال وعلى انتظامهم بالمدارس وقدرتهم على التحصيل.

من جانبه، أعرب ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن تشرفه بلقاء رئيس الوزراء وعن سعادته البالغة بالمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مشيدا بجهود الحكومة المصرية لتنفيذها لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنّ خطة البرنامج الاستراتيجية 2018-2023 تعمل على المواءمة مع جدول أعمال الرؤية الاستراتيجية مصر 2030 لينصب تركيزها على تنشيط الشراكات العالمية من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، أكد بيزلي أنّه تم تصميم مشاريع برنامج الأغذية العالمي ليس فقط لتضع الأسر في اعتبارها وإنما المجتمعات المحلية ككل، ويساعد برنامج الأغذية العالمي على تمكين المرأة ودعم صغار المزارعين على الوصول لأقل قدر ممكن من خسائر المحصول، وفي الوقت ذاته العمل على زيادة الناتج الزراعي عن طريق توحيد الحيازات، وتقديم الدعم الفني وتوفير نوعيات أفضل من التقاوي.

وتشمل المبادرة جميع أفراد الأسرة؛ حيث تقدم للنساء قروضا لتمويل الأنشطة غير الزراعية مثل تربية الحيوانات والتصنيع الزراعي.

ونوه بيزلي إلى أنّ برنامج الأغذية العالمي يقدم - بالشراكة مع الحكومة المصرية - المساعدة لأشخاص معظمهم في المناطق النائية والريفية في مصر. وينفذ البرنامج تدخلات للتوعية بكيفية التأقلم مع التغيرات المناخية، ومشروعات توعوية وتغذوية، إلى جانب التغذية المدرسية وغيرها من المبادرات بهدف الوصول بالمجتمعات إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي.

ويعتبر الدعم التعليمي من خلال التغذية المدرسية هو قلب المشاريع التنموية التي يقدمها برنامج الأغذية في مصر.

وتطرق المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خلال الاجتماع الي الدور الذي يقوم به البرنامج لتقديم الدعم الإنساني في مناطق الصراعات المختلفة.

وأوضح أنّه أجرى أمس زيارة إلى دير سانت كاترين، مبديا إعجابه الشديد بما شاهده هناك من وثائق ومستندات تاريخية دينية مهمة يتطلع للاستفادة منها في ضوء قيمتها الكبيرة.

وفي الختام، أكد رئيس الوزراء والمدير التنفيذي للبرنامج، استعدادهما لتبادل الخبرات ودراسة المقترحات التي تهدف إلى توسيع نطاق التعاون لآفاق أرحب وأوسع، على أن يتم التواصل بشكل مباشر فيما بينهما لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وفي هذا الصدد أبدى المدير التنفيذي تطلعه لقيام الحكومة بزيادة دعمها لتلك الأنشطة خاصة، فكلما زاد الدعم المتوافر زادت وتوسعت أنشطة البرنامج المختلفة.