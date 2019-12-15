تقدم المحامي طارق محمود ببلاغ للنائب العام، اتهم فيه الممثل عمرو واكد بالتحريض ضد الدولة المصرية والاستقواء بالخارج وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية محظورة لتحقيق أغراضها الإجرامية وهي جماعة الإخوان.

وذكر البلاغ الذي حمل رقم 49667 لسنة 2019، أن عمرو واكد يقود خلية إرهابية مع بعض الجهات المعادية لمصر للتحريض ضد الدولة المصرية في المحافل الدولية، وأن تلك الجهات تنظم له مؤتمرات صحفية يهاجم فيها مصر ومؤسساتها وقياداتها ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، مضيفا أن واكد يتلقى تمويلات بمبالغ ضخمة تصل لملايين الدولارات ويعتبر أداة منفذة في أيدي تلك الجهات وعلى رأسها المخابرات التركية والقطرية والتنظيم الدولي للإخوان.

وأشار إلى أنه يحرض ضد مصر خلال المؤتمرات التي يحضرها وينقل صورة مغلوطة عنها ويوجه الاتهامات الكاذبة لمؤسسات الدولة بغرض زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة الفتنة في المجتمع المصري ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى تحريضه على التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري.

وطالب البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة وفي وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم عمرو واكد على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبط وإحضار له لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراجه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.