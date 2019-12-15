لقى فني معالجة مياه مصرعه، داخل مصنع لإنتاج الخميرة بالمنطقة الصناعية بشرق النيل في بني سويف، متأثرا بإصابته إثر سقوطه من الطابق الثاني بالمصنع أثناء تفقده مواسير المياه نتيجة لإختلال توازنه، وأتهم والده المصنع بعدم تطبيق معايير السلامة تجاه العاملين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة، بتلقيه بلاغا من مستشفى سانت تريز الخاصة باستقبالها جثة هامدة لشخص يدعى "محمد . س . ط" 21 عاما، إدعاء سقوط من علو.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفي يعمل فني معالجة مياه بمصنع لإنتاج الخميرة الكائن بالمنطقة الصناعية، ومقيم قرية بياض العرب مركز بني سويف.

كما تبين من التحريات والفحص أنه أثناء قيام المتوفي بتفقده مواسير المياه بالطابق الثاني داخل المصنع أختل توازنه وسقط على الأرض وتوفى فور وصوله المستشفى.

وبسؤال شهود الواقعة وهم "محمود . ر . م" 24 عاما، مشرف بذات المصنع، ومقيم ببندر بني سويف، و"محمود . س . ق" 28 عاما، عامل بذات المصنع ومقيم بقرية الحكامنة بمركز بني سويف، و"عبد الرحمن . ج .م" 36 عاما، محامي المصنع، مقيم ببندر بني سويف، أقرروا أنه أثناء تواجد المتوفي بالمصنع، وأثناء تفقده مواسير المياه بالطابق الثاني، اختل توازنه وسقط على الأرض ونقل على إثرها للمستشفى وتوفي فور وصوله.

وبسؤال والد المتوفي ويدعى "سيد . ط . م" 63 عاما، بالمعاش، أتهم إدارة المصنع بعدم تطبيق معايير السلامة للعاملين، وتحرر المحضر رقم 1281 إداري قسم شرطة بني سويف الجديدة.