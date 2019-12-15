تستقبل أسرة الفنان الراحل ومصمم الاستعراضات حسن عفيفي، العزاء في الفقيد، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بمسجد الشرطة بصلاح سالم داخل قاعة "السلام" عقب صلاة المغرب، حسبما أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

ومن المُقرر أن يُشيع جثمان الفنان الراحل، من مسجد السيدة نفسية، عقب صلاة العصر، وذلك حسبما الفنان أشرف زكي، في تصريح سابق لـ"الوطن".

وتوفي صباح اليوم، الفنان ومصمم الاستعراضات حسن عفيفي، والذي يعتبر أحد أهم فناني الاستعراض في مصر والوطن العربي، والتي كانت بدايته الفنية مع "فرقة رضا" الشهيرة ومن ثم أصبح مصممًا للاستعراضات.

قدم "عفيفي" خلال مشواره الفني تصميم الاستعراضات للعديد من الأعمال الفنية سواء سينما أو مسرح أو دراما تليفزيونية والتي قاربت الـ90 عملًا فنيًا، ويبقى النجاح الأكبر بتصميمه لاستعراضات الفوازير لكل من الفنانة نيللي والفنانة شيريهان بثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، كما قدم تصميم الاستعراضات لفوازير "فطوطة" مع النجم سمير غانم.