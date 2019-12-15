أكد المفوض الرئاسي للشؤون الإنسانية في الخارج لقبرص، فوتيس فوتيو، أنه لابد من احترام سيادة الدول، ولابد من احترام القانون الدولي، مشددا على إدانة قبرص لتوقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الإخوانية المدعومة بالميليشيات الإرهابية، لأنها ضد القانون الدولي، وضد القوانين البحرية.

وأضاف فوتيو، خلال كلمتة فى جلسة "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط"، أننا قد تمكنا من تحقيق الكثير من الشراكات في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والطاقة، ويمكننا أن نحقق المزيد من الأمن في مجال الطاقة والنمو الاقتصادي، ويمكننا أيضا أن نتعاون من الناحية الإقليمية، عقدنا الكثير من الاجتماعات مع الشباب، وناقشنا قضايا تغيرات المناخ ودور الشباب في السياسة الدولية، ونريد أن يتعلم الشباب التاريخ والثقافة في منطقتنا.

وتابع: "أعتقد أننا جميعا قد تعرفنا على المشكلات الرئيسية لمنطقتنا، وهي بالطبع الهجرة والإرهاب والأمن والنزاعات والتغيرات المناخية، لذا السؤال هو كيف يمكننا حل المشكلات؟ فالحكومات عليها مسؤولية، ويجب أن تعمل الحكومات معا، ولابد من تشجيع المبادرات الشعبية فيما بين الشعوب، فلدينا شباب ممتلئ بالطاقة والحياة فلابد أن نمنحهم مستقبل أفضل، لأننا في منطقة لها نصيب كبير من المشكلات، ولابد من احترام سيادة كل دولة واحترام حقوق الإنسان.

ومنتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.