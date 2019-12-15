قافلة علاجية شاملة تفحص أهالي "سندبسط"في زفتى

فحصت قافلة طبية مجانية شاملة كافة التخصصات، اليوم، أهالي قرية سندبسط بمركز زفتى في محافظة الغربية،اليوم الأحد بمقر مدرسة الشهيد عجاج بذات القرية

وجاء نشاط القافلة في إطار المشاركة المجتمعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" و" إحنا معاك" لحزب مستقبل وطن .

كما تضمنت أعمال القافلة التى نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بمركز زفتى، الكشف على 3099 حالة من المواطنين بالقرية، عبارة عن 172 كشف قلب، و239 باطنة، و347 عظام، و364 نساء وتوليد، و491 جلدية، و593 أطفال، و191 حميات، و316 مخ وأعصاب، 64 مسالك بولية، و111 كشف أورام على الثدي، و211 كشف أسنان.

وشملت القافلة العلاجية إجراء 588 تحليل، و110 إشاعة عادية، و105 إيكو، و171 رسم قلب، وصرف كل أدوية الروشتات الطبية المقررة خلال القافلة بالمجان لأهالي القرية.