قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القارة الأفريقية إذا رغبنا في تغييرها فيجب إعداد برنامج قاري ومشروعات قارية لبنية أساسية داخل القارة، تتكلف 200 مليار دولار: "هذا المبلغ مش كتير أوي على العالم وهو مش هيقدمه منحة، هيكون قروض تعمل بها الشركات في هذا المشروع حتى تغير حياة أفريقيا والشعوب الأفريقية".

وأضاف الرئيس في نقاش الطاولة المستديرة حول "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة"، ضمن فاعليات منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، في نسخته الثالثة: " أفريقيا سوق جديدة واعدة، فلو حولناه لسوق يستوعب أهله هينمو"، مؤكدا أن مصر تأذت كثيرا جدا من تطورات الأوضاع في ليبيا بعودة مئات العمالة المصرية من ليبيا، ومع ذلك لم تتدخل بأوضاعها".

وتابع السيسي: "إحنا مشينا في برنامج بنية أساسية غير مسبوق علشان نوجد فرص عمل للناس، وده نقل مصر خلال 5 سنوات لمستوى تاني خالص من القدرة، وكل الناس بتقول قدرتو تعملو ده إزاي خلال 5 سنين".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتدى شباب العالم، مساء أمس، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، حيث يستمر المنتدى من 14 إلى 17 من الشهر الجاري.

ويقدم منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل.

كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.

فيما يأتي مسرح شباب العالم العام الجاري؛ حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف.