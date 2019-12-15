تفقّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، منصة المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية بمنتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة اليوم.

ويسعى المركز إلى تقديم الرؤى والبدائل المختلفة بشأن القضايا والتحولات الاستراتيجية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، ويولي اهتمامًا خاصًّا بالقضايا والتحولات ذات الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

ويستهدف المركز دوائر صنع القرار بإمدادها بالخيارات والبدائل عند التعامل مع التحديات والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية، وكذلك الباحثين والمتخصصين في الشئون السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، داخل مصر وخارجها.

كما يسهم في إثراء الحوار والرأي العام في مصر وإقليم الشرق الأوسط، ونشر قواعد التفكير والبحث العلمي، وله ثلاثة برامج يعمل بها مثل برنامج العلاقات الدولية.

ويهتم المركز بدراسة التحولات الدولية الأبرز على الساحة الدولية، وعلى مستوى إقليم الشرق الأوسط، وبرنامج الأمن وقضايا الدفاع، ويحلل قضايا الأمن القومي بأبعاده المختلفة، ويضم العديد من الوحدات، منها وحدة الأمن السيبراني، وحدة التسلح، وحدة التطرف، وحدة الإرهاب والصراعات المسلحة وأخيرًا برنامج السياسات العامة، ويُعنَى بدراسة القضايا والتحولات ذات الصلة بالسياسات العامة داخل مصر من خلال مجموعة من الوحدات المتنوعة، منها: "وحدة الدراسات الاقتصادية، وحدة دراسات الطاقة، وحدة الدراسات الاجتماعية، وحدة دراسات الرأي العام، وحدة دراسات المرأة وقضايا الأسرة".

يذكر أن منتدى شباب العالم هو منتدى سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 7 آلاف من شباب العالم.

وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.