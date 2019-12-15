تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة طوخ، حيث استهل الجولة بتفقد استكمال ورفع كفاءة محطة مياه طوخ القائمة بقرية العبادلة، حيث كانت تنتج 800 لتر/ ثانية لتصبح 1600 لتر/ثانية بعد انتهاء أعمال المرحلة الثانية الجاري العمل بها حاليا، بتكلفة قدرها 98 مليون تقريبا، والتي جرى الانتهاء من 97% مدني و50% ميكانيكا بإجمالي تنفيذ 70% للمشروع بأكمله، ومن المقرر بدأ العمل التجريبي لها بتاريخ 28/ 2/ 2020، وسيجرى ضخ المياه بتاريخ 31/ 3/ 2020.

كما تابع الهجان العمل بمستشفى طوخ المركزي، بتكلفة تصل 308.46 مليون جنيه، على مساحة 3500 متر مربع، حيث تم البدء بتاريخ 3/ 4/ 2019، ومدة التنفيذ 18 شهر، ومن المنتظر تسليمها في أكتوبر 2020، والتي تخدم مركز طوخ ودائرة قها والطريق الزراعي، وتحتوي المستشفى على 50 سرير داخلي، و14 سرير عناية مركزة، و21 سرير غسيل كلوي، و2 جراحة عامة، و16 حضانة، و40 سرير نساء وولادة وأطفال، و2 غرفة أشعة.

كما توجه لتفقد المحطة الوسيطة بطوخ، والتي تبلغ تكلفتها 10 ملايين بسعة 4 رامب سعة 8 متر للرامب الواحد.

ووجه المحافظ بسرعة نقل القمامة المتراكمة التي تزن 10 آلاف طن تقريبا خلف المحطة الوسيطة إلى مدفن أبو زعبل.

وتوجه إلى قرية عرب الغديري لمتابعة تركيب بلاط الإنترلوك 8 سم ارتفاع، وجرى الانتهاء من تركيب البلاط بـ 14 شارع بتكلفة 550 ألف جنيه.

وتفقد المحافظ محطة صرف صحي كفر الحدادين بتكلفة 12 مليون و300 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 98% وباقي التشغيل على الكهرباء .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمود يحيى، مدير المتابعة الميدانية، والدكتورة نشوى يحيى، مدير متابعة الجهات الحكومية لمنظومة الشكاوي التابعة لمجلس الوزراء، ومحمد فوزي، مدير المكتب الفني للمحافظة، ومحمد خيري، رئيس مجلس مدينة طوخ، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعضوي مجلس النواب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، والنائب رشاد شكري .