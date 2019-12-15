بالدراسة والرياضة وبكل الطرق الممكنة، يسعى زياد حمدى، إلى تغيير نظرة المجتمع ورفع وعيه بمرضى الشلل الدماغى، فذاكر بجد واجتهاد حتى استطاع أن يلتحق بقسم الصيدلة الإكلينيكية، كأول شخص مصاب بالشلل الدماغى، كما استطاع بلياقته البدنية أن يحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى ألعاب القوى أكثر من مرة، لينضم هذا العام إلى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

ثقافات مختلفة وفعاليات متنوعة، ستعمل على زيادة المهارات لتخدم هدفاً جديداً من أهداف «زياد»، إضافة إلى الاحتكاك مع أشخاص من ذوى خبرات حياتية غير خبراته، والتواصل مع أكبر عدد ممكن من الناس ليروى لهم عن مرض الشلل الدماغى، ويقول لـ«الوطن»: «لما أعرّف الناس بيا هعرّفهم كمان عن حالتى وبالتالى وعيهم يزيد تجاه الشلل الدماغى، وفى نفس الوقت ياخدونى مَثَل إننا نقدر نشارك فى الحياة ونعبّر عن أفكارنا وآرائنا ونشارك زى باقى الناس».

طالب الصيدلة: لما أعرّف الناس بيا ياخدونى مَثَل ليهم

ويشارك الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة وأول صيدلى إكلينيكى مصاب بشلل دماغى فى منتدى الشباب، ليحكى لـ«الوطن» عن مشاعر الفرح والسعادة التى أحس بها حين وصله بريد إلكترونى بأن طلبه للوجود بالمنتدى تم قبوله، ثم بدأ على مدار الأيام السابقة يجهز نفسه للمنتدى الذى يعتبره أقوى حدث شبابى الآن فى مصر، فقرأ عن الفعاليات كى يستقر على أجندته الخاصة لحضور الفعاليات، هادفاً بذلك إلى الاستفادة بأكبر قدر ممكن، باحثاً عن تنمية قدراته ومواكبة العصر، فاختار ورشاً تتحدث عن الذكاء الاصطناعى وأخرى عن تحديات الشرق الأوسط، «اخترت الفعاليات المتماشية مع توجه الدولة والتوجه العالمى». تلقى دعوة لحضور حفل الختام، هذا ما يتمناه «زياد»، فهى فعالية شديدة التنظيم.