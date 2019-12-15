التقى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحرالأحمر، مساء اليوم، وفد من كلية قادة الأركان بأحد فنادق مدينة الغردقة، وذلك في زيارة تعليمية للوفد للتعرف على مدى التطور الذي تحقق في كل المجالات، إضافة إلى استطلاع المحاور الرئيسية داخل المحافظة.

كان وفد من الدارسين بكلية القادة والأركان وصل مدينة الغردقة يشمل 108‪ لدارسى الدورة رقم (69) أ.ح عام، والدورة (41) أ.ح تخصص، إضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ويستمر حتى التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري.

ورحب المحافظ بكل الحضور والدارسين لتواجدهم بمدينة الغردقة، متمنيًا لهم إقامة سعيدة على أرض المدينة السياحية، مهديا مدير الكلية درع المحافظة.

حضر اللقاء اللواء أركان حرب محمد سعيد طه، مساعد مدير كلية القادة والأركان، واللواء مصطفى زكي عبدالله، مستشار كلية القادة والأركان، وعدد من الدارسين بالكلية.