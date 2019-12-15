قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن الجيش الليبي يقوم بواجبه الدستوري والوطني والقانوني لطرد الجماعات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في لقاء خاص عبر شاشة "on e"، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن إرهابيين مطلوبون محليًا ودوليًا يقودون هذه الجماعات، مشددًا على أنها سيطرت على حكومة الوفاق الوطني حيث باتت الأخيرة تحت رحمتها وتأتمر بأوامرها.

وتابع أن العاصمة بها عدد من السكان الليبيين وغيرهم ومؤسسات الدولة، وبالتالي يسير الجيش بخطى معينة ومهنية حتى لا يتضرر السكان ويصل إلى أهدافه بطريقة تسبب أضرارًا كبيرة للجماعات المسلحة.

وأردف، أن الجيش الليبي يستنزف الجماعات الإرهابية منذ 8 أشهر: "حان الوقت خاصةً بعد الاتفاقية بين السراج والأتراك، لتحرير العاصمة وطرد الإرهابيين منها".

والتقى علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وذلك على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ. وأكّد عبدالعال، تفهم مصر للأوضاع في ليبيا، واعتبار مصر مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي، مشددًا على دعم ومساندة مجلس النواب المصرى للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب.