أقدم شاب على الانتحار بمحاولة إلقاء نفسه، اليوم، في المياه من أعلى كوبرى منية النصر بمحافظة الدقهلية في محاولة لإجبار والده بالموافقة على زواجه، وتمكن الأهالي من إنقاذه.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة منية النصر من أهالي المدينة بمحاولة شاب إلقاء نفسه في المياه من أعلى كوبري المدينة.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه شاب يدعى "علاء. م. م"، وشهرته "علاء بياضة"، 25 عاما، وتمكن الأهالي من إنقاذه، ونقلوه إلى منزل أسرته.

وبسؤال شهود الواقعة، أكدوا أن الشاب حاول الانتحار لإجبار والده على الموافقة على زواجه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.