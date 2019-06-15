محاولة انتحار وإغماءات وتشنجات.. ضحايا الثانوية في امتحان الاستاتيكا

لم يمر امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة اليوم، شعبة علمي علوم رياضيات، مرور الكرام على الطلاب والمراقبين، فالامتحان الذي شكا من صعوبته وقصر المدة المحددة له العديد من الطلاب، تسبب في عدد من الإصابات ومحاولات الانتحار بين الطلبة والمراقبين.

في محافظة البحر الأحمر، ألقت طالبة بنفسها من الطابق الثاني بسبب امتحان مادة الاستاتيكا، بمدرسة خالد ابن الوليد بمدينة الغردقة، وأسفر الحادث عن إصابتها بجروح وكسور وسحجات، وتم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام.

وفي الغربية، تعرضت طالبة للإصابة بحالة إغماء خلال أداء الامتحان في لجنة تابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، وتم نقلها بسيارة إسعاف لمستشفى كفر الزيات العام، وتلقت العلاج اللازم لها.

في المنيا، تعرض طالب للإغماء قبل نهاية الامتحان وجرى نقله للمستشفى، حيث أبلغ رئيس لجنة المراقبة بمدرسة أم المؤمنين بمدينة مغاغة بتعرض أحد الطلاب للإغماء قبل نهاية امتحان الرياضيات "الاستاتيكا" بثلث ساعة، ليتم نقله لمستشفى مغاغة العام.

محافظة البحيرة كذلك شهدت عددا من الإصابات، حيث أصيبت 3 طالبات بمعهد شبراخيت الأزهري في البحيرة، بنزلات معوية وضيق في التنفس وحساسية بالصدر، وجرى نقلهن لمستشفى شبراخيت المركزي.

في محافظة بني سويف، أصيب طالب بحالة تشنجات خلال أدائه الامتحان في لجنة الشهيد غريب عبد التواب الثانوية بمدينة الواسطي شمال بني سويف، كما أصيبت إحدى المراقبات بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم أثناء مراقبتها داخل لجنة مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، بنفس المحافظة.