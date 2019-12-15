انطلقت، اليوم، الاجتماعات التحضيرية لخبراء الاجتماع الثانى عشر للجنة الفنية المتخصّصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقى، التى تستضيفها مصر لأول مرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حتى يوم الخميس المقبل.

الاجتماعات تستمر 3 أيام على مستوى الخبراء

وتستمر اجتماعات الخبراء على مدار 3 أيام، تتضمّن الكثير من الجلسات لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن والسلامة فى أفريقيا، وتُشرف مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى على جدول أعمال الاجتماعات.

وتختتم اللجنة أعمالها بصياغة تقرير مفصّل حول نتائج المناقشات، بعد موافقة الدول الأعضاء، لعرضها على اجتماع رؤساء أركان جيوش الدول الأفريقية.

تأتى الاجتماعات فى إطار جهود القيادة السياسية لإحلال الأمن، والسلام، والتنمية بقارة أفريقيا، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، كما تهدف الاجتماعات إلى تحقيق الاتحاد فى القرارات، لإيقاف أى تهديدات أو عدائيات تواجه قارة أفريقيا.

وكان أعضاء مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى، والكثير من الخبراء فى مجال الدفاع والأمن والسلامة من مختلف الدول الأفريقية، وصلوا إلى مصر خلال الأيام الماضية، للمشاركة فى فعاليات اللجنة.

يُذكر أن اللجنة، هى أحد أجهزة الاتحاد الأفريقى، وتتكون من الوزراء المسئولين عن الدفاع والأمن والسلامة، أو الشرطة أو الداخلية أو السلطات المعتمدة رسمياً من قِبل حكومات الدول الأعضاء.

وتعمل اللجنة على تعزيز نظام الإنذار القارى المُبكر، وتنفيذ سياسة الدفاع والأمن الأفريقية المشتركة والاتحاد الأفريقى بشأن تحقيق الاستقرار فى مرحلة ما بعد النزاعات، كما تعمل «اللجنة»، على تسهيل التنسيق مع المؤسسات الشرطية والاستخباراتية والأمنية الأخرى للدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقى فى مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود، وانتشار الأسلحة غير المشروعة، والجريمة السيبرانية، والإرهاب.

وتشتمل مهام اللجنة على تحسين القوة الأفريقية الجاهزة وعناصر التخطيط والعناصر المدنية والعسكرية، وكذلك قدرة الانتشار السريع.