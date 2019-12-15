أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن مؤشرات التقرير الإحصائى الثانى لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكداً أن أهم المؤشرات أظهرت انخفاض معدلات الوفيات النفاسية لأقل من 70 حالة لكل 100 ألف من المواليد الأحياء بحلول عام 2030، وحققت مصر المستهدف من هذه الغاية حيث بلغت وفيات الأمهات فى فترة 42 يوماً بعد الولادة إلى 44 حالة لكل 100 ألف مولود حى عام 2017.

وأوضح الجهاز، فى بيان اليوم، أن المستهدف فى خطة التنمية المستدامة، الوصول بوفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى أقل من 25 حالة لكل 1000 مولود حى بحلول عام 2030، لافتاً إلى انخفاض معدلات الوفيات الناتجة عن الإصابات بسبب حوادث المرور على الطرق بنسبة 44.2% ومعدلات الإصابات جراء حوادث المرور على الطرق من 21.7 حالة إلى 12.1 حالة بين عامى 2018 و2015.

وأشار إلى أن نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب الآمنة بلغت 96.8%، والمستفيدين من خدمات الكهرباء 99.7%.

وأضاف أن معدلات البطالة بالنسبة للذكور انخفض من 9.4% عام 2015 إلى 8.6% عام 2018، وبالنسبة للإناث انخفض من 24.2% إلى 21.4% بين عامى 2015 و2018.

ولفت الجهاز إلى ما يتعلق بشأن توجه الدولة لتطبيق مفهوم الشمول المالى والوصول إلى الشرائح المجتمعية المختلفة لتقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم، مؤكداً ارتفاع عدد ماكينات الصرف الآلى من 15 إلى 20.2 ماكينة لكل 100 ألف من السكان البالغين بين عامى 2015 و2018.