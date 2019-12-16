تسجيل الدخول
منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

أحدث الأخبار

145 مليون جنيه حصيلة تقنين أراضي الدولة حتى منتصف ديسمبر بسوهاج

145 مليون جنيه حصيلة تقنين أراضي الدولة حتى منتصف ديسمبر بسوهاج

السلطات المغربية تحبط عملية إرهابية في مدينة مكناس

السلطات المغربية تحبط عملية إرهابية في مدينة مكناس

الأرصاد: عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية وانحسار فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية وانحسار فرص سقوط الأمطار

رئيس تحرير "الرأي" الكويتية يكشف تفاصيل ضبط إخواني وتسليمه لمصر

رئيس تحرير "الرأي" الكويتية يكشف تفاصيل ضبط إخواني وتسليمه لمصر

شروط وتفاصيل الترشح لمسابقة الإمام والموظف المثالي من "الأوقاف"

شروط وتفاصيل الترشح لمسابقة الإمام والموظف المثالي من "الأوقاف"

صاحب تطبيق "النقل التشاركي" بالأردن: منتدى الشباب منحنى أفكارا للتطوير

صاحب تطبيق "النقل التشاركي" بالأردن: منتدى الشباب منحنى أفكارا للتطوير

اختيارات الوطن

أهالي مرضى السرطان يحكون لأطفالهم "قصة زين": "بطل وحارب بكل قوة"

أهالي مرضى السرطان يحكون لأطفالهم "قصة زين": "بطل وحارب بكل قوة"

توقف سقوط الأمطار.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

توقف سقوط الأمطار.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

الشاب الهارب من الموت: تعرضت للاختطاف عندما كنت في الخامسة.. ورسالتي للشباب "ابتسموا"

الشاب الهارب من الموت: تعرضت للاختطاف عندما كنت في الخامسة.. ورسالتي للشباب "ابتسموا"

تجنب تصوير البرق والركنة في الجراج.. 14 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

تجنب تصوير البرق والركنة في الجراج.. 14 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

سيلفي وطلب زواج.. طوابير من معجبي "الروبوت" صوفيا بمنتدى الشباب

سيلفي وطلب زواج.. طوابير من معجبي "الروبوت" صوفيا بمنتدى الشباب

في أسوان وشباب العالم.. السيسي مهتم بسلام منطقة "الساحل والصحراء"

في أسوان وشباب العالم.. السيسي مهتم بسلام منطقة "الساحل والصحراء"

الأكثر قراءة

عاجل