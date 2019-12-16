قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأوضاع في الساحة اللبنانية سيئة للغاية وهناك مطاردات ومواجهات بين الثوار وبين قوات الأمن اللبناني، وهذه المواجهات هي الأخطر من نوعها منذ أن بدأ هذا الحراك، أي منذ شهرين، موضحًا أن هناك مواجهات عنيفة تحدث في لبنان منذ 48 ساعة ويبدوا أنها ستستمر حتى الساعات الأولى من الصباح الغد.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أن هناك كر وفر بين الأمن اللبناني والمتظاهرين، ولا أحد يفهم حقيقة ما يجري، "ماذا يريد ماذا"، "مين عاوز إيه"، موضحًا أن هناك مشاورات على اسم رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة غدًا عن طريق النواب اللبنانيين وهناك مشاورات عديدة عن طرح اسم سعد الحريري رئيس الحكومة المستقيل.

أديب: السيسي حذر من أحداث العنف في لبنان بمنتدى "شباب العالم"

وأوضح أنه يبدوا أن هناك من لا يريد سعد الحريري رئيسا للوزراء مرة أخرى، ولكن في الوقت ذاته لا أحد يعلم أسباب الشغب في الشارع اللبناني حاليا، وكيف تحول الأمن اللبناني إلى العنف في مواجهة المتظاهرين، مضيفًا: "طوال الـ 60 يوم نعلم أن المظاهرات كانت سلمية ولكن الآن عنف، هناك ثوار من كل الفصائل في الشارع".

وتابع: "فيه ثوار تبع حركتي أمل وحزب الله، وفيه تبع التيار الوطني الحر، لبنان الآن أصبحت تأخذ الشكل البغدادي، أصبحت شبيه بالعراق، الوضع سيء جدًا، وده اللي حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ وكان في وجود وزير الدفاع اللبناني"، موضحًا أن الوضع هناك في بيروت كارثي بمعنى الكلمة.

وأشار إلى أن الحريري يريد تشكيل حكومة كفاءات تكنوقراط وليس حكومة سياسية، مضيفًا: "نرى حاليا جري من القوات الأمنية وراء المتظاهرين، والقبض على نشطاء في الشارع ورشق بالطوب من جانب المتظاهرين، نرى هجوم كل فترة من عناصر حزب الله وحركة أمل على المتظاهرين، الوضع سيئ وغاية في السوء، يمكن من أسوأ المشاهد التي شهدتها بيروت منذ بداية هذا الحراك".

عمرو أديب: لبنان تحولت من دولة تستقبل السائحين لـ "خرابة"

وأوضح أنه بعد أن كانت بيروت في هذا الوقت من العام تتزين لاستقبال العام الجديد ويأتي إليها سياح من كافة دول العالم، أصبحت "خرابة"، مضيفًا: "بقايا الكر والفر موجودة في الشارع، بقايا الطوب والقنابل المسيلة للدموع ما زالت في الشارع، فيه إصابة كبيرة لمراسل رويترز، الوضع يتغير والوضع ينزلق للخطر".

وواصل: "المشاورات النيابية قد تأتي بسعد الحريري رئيسا للوزراء، الوضع الاقتصادي أسوأ، المواطنون لا يستطيعون الحصول على أموالهم من البنوك، الناس تعاني من الفساد والغلاء وتسريح العمال، ووقف الأعمال وإغلاق الطرق، هي دولة تحت رحمة الرب عز وجل لا نعلم هيحصل فيها الآن".