رئيس تحرير "الرأي" الكويتية يكشف تفاصيل ضبط إخواني وتسليمه لمصر

كشف الكاتب الصحفي الكويتي وليد الجاسم، رئيس تحرير جريدة "الرأي" الكويتية، تفاصيل القبض على إخواني في الكويت وترحيله لمصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال الجاسم إنه جرى القبض على طبيب أسنان مصري مقيم في الكويت بعد ضبط خلية إخوانية في الكويت، مشيرًا إلى أنه غادر الكويت بعد ضبط الخلية متوجهًا لتركيا وأقام هناك 4 أشهر وعاد للكويت عند اطمئنانه لهدوء الأوضاع لمواصلة دوره، مشددًا أن الأمن الكويتي كان له بالمرصاد.

وأوضح أنه جرى ترحيله لمصر طبقًا للاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين، مشيرًا إلى أن أجهزة التحقيق في مصر هي التي ستتولى التحقيق معه، لافتًا إلى أن معلوماته أنه تم تسليمه بالفعل للجانب المصري.

وأكد الجاسم أن الشخص المقبوض عليه هو ابن لشخص متهم بتفجير كنيسة في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن دوره في خلية الكويت كان جمع الأموال ونقلها لتركيا للتصرف فيها.