كشف النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تفاصيل أزمة أرض النادي، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأضاف عامر، أن نادي سموحة ملك للدولة وتم تأسيسه عام 1949، مشيرًا إلى أن الإصلاح الزراعي لم يتذكر النادي إلا بعدما أصبح مؤسسة كبيرة وعملاقة، لافتًا إلى أن الإصلاح الزراعي طلب من النادي 48 مليار جنيه قيمة الأرض.

وأشار إلى أن الإصلاح الزراعي طلب 3.5 مليار جنيه كبدل انتفاع من الأرض، و48 مليار جنيه ثمن شراء الأرض، لافتًا إلى أن النادي يضع يده على الأرض منذ عام 1945.

ولفت إلى أن هناك حكم محكمة بسداد 220 مليون جنيه في قضية بدأت أحداثها عام 1981، متابعًا: "إحنا بحق ربنا المفروض ميبقاش علينا ولا مليم لأننا زي كل الأندية، والنادي الأهلي محافظة القاهرة تملكه ومأجراه للأهلي، والأوقاف تملك الزمالك ومأجراه لنادي الزمالك"، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي يدفع مبالغ رمزية نظير استغلال الأرض.

واعتبر عامر أن كلام الإصلاح الزراعي غير منطقي، "استحالة ياخدوا نادي سموحة لأننا من سنة 47 في الأرض، ومستحيل تطلع 2.5 مليون مواطن منها"، متساءلًا عن سبب طلب هذا المبلغ الضخم من نادي سموحة وحده دون باقي الأندية.