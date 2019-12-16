كشف النائب فرج عامر عضو مجلس النواب، تفاصيل البيان العاجل الذي تقدم به حول طفايات الحريق وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال "فرج": "والله فيه خطورة شديدة جدا من طفايات الحريق لأن بقا بييجي لها طفايات حريق من الصين والبودرة الموجودة فيها غير صالحة للاستخدام ولما تيجي تستخدم الطفاية متشتغلش"، مضيفا "الطفايات اللي جاية من الصين غالبيتها مبتشتغلش ومنظر بس وبالتالي طبعا ملهاش استخدام ولو أي جهة تعرضت للحريق هتبقى كارثة كبيرة".

وأضاف: "طفايات الحريق الموجودة في المصالح الحكومية غير صالحة أكتر من 90% منها غير صالحة لان البودرة الموجودة فيها عدت مدة صلاحيتها بنسبة 90% في كل المصالح الحكومية الموجودة في مصر" متوقعًا أن تكون النسبة أكبر من ذلك.

وأشار "فرج" إلى أن القانون ينص على تفضيل المنتج المحلي نظرًا لوجود مصانع للطفايات الحريق في مصر ولكن يلجأ البعض لشراء الطفايات الصيني لرخص ثمنها مشددًا على أن هذه الطفايات غير صالحة للعمل متسائلًا عن كيفية دخولها مصر والإجراءات التي سمحت بذلك.

وأبدى الإعلامي عمرو أديب عدم تصديقه لهذه النسبة مضيفًا: "أنا بصراحة لازم أقول لحضرتك إن المعلومة اللي بتقولها دي أنا عندي شك كبير فيها".