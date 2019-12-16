تحدث جون منتوث الطفل الجنوب سوداني الذي تعرض لواقعة تنمر عن الواقعة التي تعرض لها وذلك على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E".

وقال جون إنه تعرض للمضايقة "أنا كنت زعلان في البداية لكن بعدها كان فيه ناس بتقف معايا وكده وكنت زعلان ومبنزلش خالص وقولت لازم أشجع نفسي عشان أقدر أرفع نفسي فوق".

وأوضح أنه لم يكن يعرف هؤلاء الشباب الذين تعرضوا له مشيرًا إلى أن من قام بتصوير الواقعة تابعًا لهم مشيرًا أن بعض أصدقائه تواصلوا مع هؤلاء الشباب وقالوا له "هنجيب لك حقك يا جون ولو عايز منهم فلوس ولو عايز نحبسهوملك" مضيفًا أنه رفض الحصول على أموال منهم أو مقاضاتهم ووافق على مصالحتهم واعتذروا له بعد انتشار الفيديوهات.