بالصور.. محمد حماقي يشعل أضخم حفلات الصعيد رغم برودة الجو

أحيا الميجا ستار محمد حماقي، واحدة من أضخم حفلات الصعيد داخل إحدى الجامعات الخاصة ببني سويف والتي شهدت توافد أفواج جماهيرية من مختلف محافظات الوجه القلبي رغم برودة الجو.

افتتح "حماقي" الحفل بأغنية "نفسي أبقى جنبه" وسط المزيد من هتافات الإعجاب بعدها حرص على تحية الجمهور مشيرا إلى سعادته بتواجده وسط أبناء الصعيد من مختلف المحافظات بالإضافة إلى طلاب الجامعة من مختلف أنحاء الجمهورية.

وقدم "حماقي" خلال الحفل عدد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "أجمل يوم"، "يزلزل"، "قدام الناس"، "جرى أيه و "أحلي حاجة فيكي"، "ليه بيلموني"، "من قلبي بغني"، "من البداية"، "قادرين نعلمها" وواحدة واحدة"، "عمره ما يغيب" بالإضافة إلى "أم الدنيا".

الحفل يعد الأضخم من حيث الجمهور والتجهيزات التي تم وضعها بمواصفات اللايف العالمية من إضاءة وليد الحريري وأكبر مسرح لتامر فوزي، وحرص "حماقي" على توجه كلمة شكر لما بذلاه من مجهود.

على جانب آخر يحتفل محبو "حماقي" على مواقع التواصل الاجتماعي بوصول أغنية "مابلاش" إلى 100 مليون مشاهدة على يوتيوب.

كما أطلق "حماقي" مؤخرا أغنية "رسمك في خيالي" التي تصدرت ترند يوتيوب على مدى ٣ أيام متتالية منذ اليوم الأول من إطلاقها وتقترب من المليون الرابع في المشاهدة بعد مرور أقل من أسبوع على طرحها.