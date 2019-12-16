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الداخلية تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين 4 عائلات بقنا وأسوان

الداخلية تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين 4 عائلات بقنا وأسوان

اليوم.. إطلاق المنصة الإلكترونية لبرنامج "مودة" بمنتدى شباب العالم

اليوم.. إطلاق المنصة الإلكترونية لبرنامج "مودة" بمنتدى شباب العالم

النيابة تواصل التحقيق في قضية "رشوة الجبانات" المتهم فيها نائب الإسكندرية

النيابة تواصل التحقيق في قضية "رشوة الجبانات" المتهم فيها نائب الإسكندرية

طلاب جامعة القاهرة يتفقدون مدينة الجلالة ومصنع الرخام والجرانيت

طلاب جامعة القاهرة يتفقدون مدينة الجلالة ومصنع الرخام والجرانيت

ياسر عبد العزيز يطالب "رويترز" بمراجعة تقاريرها المتعلقة بالشأن المصري

ياسر عبد العزيز يطالب "رويترز" بمراجعة تقاريرها المتعلقة بالشأن المصري

شريف عامر: الروبوت صوفيا خلتني "أتلجلج".. قلقان منها

شريف عامر: الروبوت صوفيا خلتني "أتلجلج".. قلقان منها

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صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

لم تلتزم بها تركيا مع اليونان.. تفاصيل اتفاقية مارس 2016 الخاصة باللاجئين

لم تلتزم بها تركيا مع اليونان.. تفاصيل اتفاقية مارس 2016 الخاصة باللاجئين

أهالي مرضى السرطان يحكون لأطفالهم "قصة زين": "بطل وحارب بكل قوة"

أهالي مرضى السرطان يحكون لأطفالهم "قصة زين": "بطل وحارب بكل قوة"

توقف سقوط الأمطار.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

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الشاب الهارب من الموت: تعرضت للاختطاف عندما كنت في الخامسة.. ورسالتي للشباب "ابتسموا"

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