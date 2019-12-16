تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لإنشائها وإدارتها شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص متخذة من الشركة ستاراً لإدارة أستوديو تصوير كامل.

وقال بيان لوزارة الداخلية إنه استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط القائمين عليها، وفي ضوء ما أكدته تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني إنشاء إحدى السيدات شركة للإنتاج الفني "بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة"، متخذةً من الشركة ستاراً لإدارة أستوديو تصوير كامل (بدون تصريح من الجهات المعنية) بالمخالفة للقانون، ومستخدمة برامج على أجهزة الحاسب الآلي منسوخة ومقلدة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية وبدون إذن أو تصريح من الشركات المالكة.

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر الشركة المشار إليها، وبتفتيشها في حضور مالكتها جرى ضبط 2 وحدة "أبل" محمل عليهما برامج مونتاج وفوتوشوب، وهما يعملان كوحدة مونتاج ويحويان أيضاً على بعض الأعمال الفنية وجهاز لاب توب يحتوى على برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، و فيديوهات مصورة ومواد إعلانية.

كما جرى ضبط وحدة معالجة مركزية تحتوي على برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، ولوجوهات لإحدى القنوات، وفيديوهات مصورة داخل الأستوديو الخاص بالشركة، وإحدى الأعمال الفنية و3 كاميرات تصوير ماركات مختلفة و"هارد ديسك" محمل عليه مواد إعلانية وفيديوهات مصورة.

وقد تمثلت مخالفات القناة في إدارة أستوديو تصوير "بدون ترخيص" و عدم الحصول على رخصة مصنفات من الجهات المعنية واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون إذن أو تصريح واستخدام أجهزة مونتاج "بدون ترخيص" من الجهات المختصة وإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني "بدون ترخيص.