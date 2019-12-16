الذكاء الاصطناعى توجه تسعى الدولة إلى تطبيقه في مختلف معاملاتها، إذ تشير تقديرات المنظمات الدولية إلى أنّ الخسائر السنوية التي تتكبدها البلدان النامية بسبب الفساد، تتراوح بين 20 مليار إلى 40 مليار دولار.

وتضفي التكنولوجيا صبغة ديمقراطية على التنمية، وتسهّل معرفة الأسباب ومحاسبة الشخص المسؤول، ومن شأن توظيف الإمكانيات الكاملة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة مثل مبادرات الحكومة "بطاقات التموين" الإلكترونية أن تساعد على ترسيخ الشفافية، ما يحد من استنزاف الفساد لثمار التنمية.

وتحدثت الجلسة النقاشية الأولى اليوم في منتدى الشباب عن أهمية الذكاء الاصطناعي والتي جاءت بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟"، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم 2019.

الدكتور محمد حسن الخبير التكنولوجي، تحدّث عن كيفية استخدام التكنولوجيا في مكافحة الفساد، مؤكدا أهمية الاستغناء عن الدفاتر والأختام، والعمل باستخدام البرامج مثل تجربة بطاقات التموين.

وأضاف، لـ"الوطن"، أنّ التكنولوجيا تساهم في تغيير الواقع الذي نعيشه، حيث التزام الحكومة باستخدام التكنولوجيا لتحسين نظم الحوكمة ومشاركة المواطنين، ما يساعد على مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات.

وأوضح أنّ استغلال البلدان للتكنولوجيا يساعد في تحسين الخدمات العامة والخاصة، وتشتهر إستونيا ببناء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات، ما سمح بنشر الخدمات الإلكترونية، وساعد استخدام التكنولوجيا على تقديم الملفات الضريبية إلكترونيًا ويساعد ذلك على مكافحة الفساد، ومعرفة المتهربين من الضرائب.

انطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.