أهدى الفنان أحمد فهمي، جائزة أفضل ممثل كوميدي لعام 2019، والتي حصل عليها مؤخرًا، إلى روح الفنان أحمد هيثم أحمد زكي، والذي رحل عن عالمنا في نوفمبر الماضي.

وقال "فهمي"، على هامش تسليمه الجائزة: "هيثم أحمد زكي، هو أكثر شخص اتخانقت معاه واتصالحت معاه.. علمني كمان إننا بنضيع وقت كبير أوي في الخناقات مع بعض.. علمني الحاجات دي لما مشي.. كان نفسي أقول الكلام ده وهو عايش".

وحرص أحمد فهمي، على طمأنة جمهوره على تطورات حالته الصحية، بعدما أجرى عملية جراحية مؤخرًا، مؤكدًا أن حالته الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا، وفي حال عدم التماثل للشفاء بشكلٍ كامل، سوف يخضع لجراحة مُجددًا عقب 6 شهور.