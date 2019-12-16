تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، منذ قليل، مستشفي تلا المركزي، في زيارة مفاجئة، حيث تجول داخل المستشفي وتابع انتظام العمل داخل المستشفى، واستمع إلي شكاوي المرضي بمختلف الأقسام .

كما تفقد المحافظ، خلال جولته بمدينة تلا، شارع الحرية، واستمع إلي شكاوي المواطنين، كما وجه بالاهتمام بنظافة الشوارع وتحقيق الانظباط داخل المصالح الحكومية .

من جهة أخرى، أعلن مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، عن تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات يومي الأربعاء والخميس الموافق 18- 19من ديسمبر الجاري، بقرية طنوب بمركز تلا .

وتشمل القافلة تخصصات ( باطنة، رمد، أطفال، جلدية، تنظيم أسرة، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة وأسنان ) بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية .

يأتي هذا في إطار توجيهات المحافظ المنوفية باستمرار عمل القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والقري الأكثر فقراً .