وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق 13 منشأة طبية خاصة بإدارات الشهداء، الباجور، منوف، شبين الكوم، تلا، أشمون لمخالفتها للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة وكذا القانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبي المعملي واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية إدارة العلاج الحر.

ووافق المحافظ على غلق 3 مراكز طبية بقويسنا وشبين الكوم لمزاولة النشاط بدون ترخيص وكذا عدم وجود تمريض حاصل على ترخيص مزاولة المهنة، وذلك لمدة أسبوع، مشدداً على ألا يتم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات من خلال لجنة من إدارة العلاج الحر.

كما شمل الغلق 8 معامل وعيادات طبية تدار بدون ترخيص بمراكز الباجور ومنوف والشهداء لحين استكمال مستندات الترخيص وتلافي السلبيات، وغلق جناح العمليات لمستشفى خاص بمدينة تلا وكذا غلق قسم الحضانات وعيادة الأسنان التابعة للجمعية الشرعية بسمادون لعدم وجود تمريض حاصل على ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة لوجود مخالفات أخرى، وغلق عيادة الأسنان وقسم الأشعة وعيادة التخاطب ووحدة مناظير الجهاز الهضمي التابعين لمستشفى خاص بمدينة شبين الكوم لحين استكمال مستندات الترخيص.

وفي ذات السياق، وافق محافظ المنوفية على إعادة تشغيل 3 مستشفيات تخصصية بمدن شبين الكوم ومنوف وقويسنا ومركز طبي للنساء والتوليد بشبين الكوم ومركز حضانات بمنوف بعد تلافي المخالفات المسببة لقرار الغلق رقم 1119 لسنة 2019 من خلال لجنة إدارات العلاج الحر ومكافحة العدوى والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة.

كما وافق المحافظ على إعادة غلق مركز طبي للنساء والتوليد بقويسنا غير مرخص لحين استكمال مستندات الترخيص وإيقاف نشاط مستشفى تخصصي بالبتانون لمدة شهرين بناءً على طلب المدير الفني للمستشفى والتشديد على ألا يتم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات المسببة لقرار الغلق من خلال لجنة إدارة العلاج الحر.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.