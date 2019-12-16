الأوقاف: مسجد هيثم أحمد زكي "مصلى في مزرعة خاصة" ولا يخضع لإشراف الوزارة

قالت مصادر بالمكتب الفني لوزير الأوقاف، إن الوزارة لا علم لها بالمصلى المسمي بـ"مسجد هيثم أحمد زكي"، الذي قيل إن صلاة الجمعة الماضية أقيمت فيه، وأنه مصلى يقع داخل إحدى المزارع الخاصة بصديق الفنان الراحل، وفقًا لما تداوله بعض أصدقائه.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ"الوطن" إلى أن المصلى أو المسجد لا يتبع الوزارة وليس لها أي علاقة به، لافتًا إلى أن المصليات الخاصة، والتي تقع داخل ملكيات خاصة، لا تتبع الوزارة، بينما المساجد العامة، والتي جرى ضمها، فهي تتبع دعويا لوزارة الأوقاف، لافتًا إلى أن هناك ما يزيد على 120 ألف مسجد وزاوية خاضعة للأوقاف على مستوى الجمهورية.

وأوضح المصدر، أن الوزارة سبق أن وضعت العديد من الشروط والقواعد لضبط الزوايا، منها منع صلاة الجمعة في الزواية التي تقل مساحتها عن 80 مترا.

وكان عدد من أصدقاء الفنان الراحل، أعلنوا عن تشييد مسجدا باسم هيثم أحمد زكي، وإقامة صلاة الجمعة الماضية فيه.

وغيّب الموت الفنان هيثم أحمد زكي، نوفمبر الماضي، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 35 عاما.