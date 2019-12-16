نجحت قوات مباحث مركز شرطة قليوب في كشف لغز العثور على جثة مسن داخل مسكنه، حيث تبين أن الوفاة طبيعية نتيجة أمراض الشيخوخة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من الأهالىي مفاده العثور على جثة مسن داخل مسكنه.

على الفور، انتقلت قوات المركز لمحل البلاغ، وبالفحص تبين أنها جثة لرجل في العقد السادس من العمر، مرتدي جميع ملابسه، ووجود الجثة في حالة تعفن.

وباستدعاء مفتش الصحة، تبين عدم وجود آثار اعتداء أو جروح بالجثة، وبعمل التحريات، تبين أنه يقيم بمفرده، وباستدعاء أسرته، أفادت بأنه مصاب بأمراض الشيخوخة.

جرى التحفظ على الجثة، وباشرت النيابة التحقيق.