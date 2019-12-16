قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول، إن البلاد مرت بظروف استثنائية في الفترة بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو، موضحًا أن مصر واجهت تحديات كبيرة، كانت نتيجتها المباشرة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وأضاف خلال كلمته بجلسة "التعاون في قطاع بين دول المتوسط"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "لا نستطيع القول إن شركاءنا في هذا المجال خرجوا أو هربوا من السوق المصري، لكن استثماراتهم بدأت في التباطؤ، وكانت نتيجته أن الإنتاج الخاص بمصر من الغاز تراجع".

وتابع، أن تباطؤ الاستثمارات نتج عنه مواجهة السوق المحلية لتحديات كبيرة: "وجدنا طوابير على محطات الوقود وانقطاعات في الكهرباء بسبب تداعيات نقص المنتج، ولم نستطع بالتوازي سداد فواتير الشركاء الأجانب، وبدأت المديونيات في التراكم، وكان نتيجة ذلك تعرضنا لمشاكل لا حصر لها".

ومنتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتقام نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.