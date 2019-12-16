استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، الدكتور محمد غزالي حرب، رئيس قطاع السيارات الكهربائية، بإحدى شركات تصنيع السيارات، وذلك لحضور ورشة عمل، لدراسة إمكانية استخدام السيارات والحافلات الكهربائية، للنقل الجماعي خاصة في قطاع السياحة.

وقال المحافظ إن فكرة استخدام السيارات والحافلات الكهربائية، تتماشى مع سعي الدولة، لتنفيذ خطة مصر2030 بشأن المحور البيئي.

وأوضح أنه يسعى لتفعيل المخطط العام لمدينة شرم الشيخ الخضراء " ِ Go green”، والخروج بالخطة التنفيذية “Action plan”.حضر اللقاء المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات.