خبراء: وجود منطقة أورومتوسطية للتعليم بـ"العلمين" نقلة نوعية

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلته في جلسة محاكاة من أجل المتوسط، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المقام في منتدى شباب العالم، أن تكون مدينة العلمين الجديدة منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحوث عام 2021، في إطار التوصيات الخاصة بنموذج محاكاة من أجل المتوسط، وغيرها من التوصيات الخاصة بالمنتدى.

وأكد خبراء تعليم، لـ"الوطن"، أن تفكير مصر في جعل مدينة العلمين الجديدة منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحوث ذكي جدًا، يمثل نقلة نوعية لمصر، حيث ستصبح الدولة قاطرة للبحث العلمي في المنطقة، ما ينعكس بشكل إيجابي على التعليم والمنظومة بشكل عام.

"مسعود": جعل العلمين الجديدة منطقة أورومتوسطية للتعليم تفكير ذكي جدًا

من جانبه، قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن مصر انتقلت من كونها دولة نامية إلى دولة صاعدة، وهو ما يترتب عليه أنه لابد أن تكون هناك منظومة تعليم قادرة على تطوير التكنولوجيا، بل وخلق تكنولوجيا مصرية خاصة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تجعل المنتجات المصرية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف مسعود، لـ"الوطن"، أن تفكير مصر في جعل مدينة العلمين الجديدة منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحوث ذكي جدًا، ويؤكد الخطوات التي تسعى مصر من خلالها لسد الفجوة في المنظومة التعليمية بيننا والدول المتقدمة، موضحًا أن الدول الأوروبية الموجود على البحر المتوسط بها جامعات مصنفة ضمن الـ50 جامعة الأولى من حيث المستوى على العالم، وهو ما يعطي فرصة كبيرة لجذب عدد من تلك الجامعات.

وتابع: "تلك الخطوة ستؤدي إلى نقل التكنولوجيا في مجال التعليم من الدول الأوروبية لمصر، بالإضافة إلى تعميق وتعزيز البعد الثقافي بين الجانبين لتكون نواة للتكامل المصري والأوروبي".

عميد "تربية سوهاج": أتوقع تصدر مصر للتصنيفات الدولية في التعليم قريبًا

وقال الدكتور خالد عمران، عميد كلية التربية بجامعة سوهاج، إن إعلان الرئيس السيسي بأن مدينة العلمين ستصبح منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحوث نقلة نوعية لمصر، مضيفًا لـ"الوطن": "وجود منطقة تعليم أورومتوسطية يعني أن مصر ستصبح قاطرة للبحث العلمي في المنطقة ما ينعكس بشكل إيجابي على التعليم والمنظومة بشكل عام في مصر".

وتابع عمران، أن مصر الدولة الرائدة في الشرق الأوسط، وطالما هناك اهتمام واضح بالتعليم والبحث العلمي ونسير بمثل هذه الخطوات، فإنه من المتوقع أن تتصدر مصر التصنيفات الدولية على مستوى التعليم في وقت قريب، لافتًا إلى أن النهوض بالتعليم والبحث العلمي سيؤدي مما لا شك فيه للنهوض بالاقتصاد والصحة وكل مفاصل ومرافق الدولة.

وانطلق منتدى شباب العالم، أمس الأول، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 7 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.