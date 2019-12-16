قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن مصر تشهد ما يسمى بالتحول الحقيقي في الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن البلاد كانت تعاني من انقطاعات في التيار الكهربائي، لكن هذا الأمر تغير، ونجحت الدولة في التغلب عليه.

وأضاف خلال كلمته بجلسة "التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "حتى عام 2014، كانت انقطاعات الكهرباء تطول المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية بنحو ساعتين يوميًا، ما سبب مشكلات كبيرة للمواطنين".

وتابع: "كنا نعاني من نقص في الإمداد بالوقود بسبب النقص في الغاز الطبيعي، ما أثر سلبًا على إنتاج الطاقة الكهربائية، كما تسببت عدم صيانة الآلات والمعدات في مشكلات كبيرة بالطاقة".

وأردف أن الرئيس السيسي اهتم بهذا الأمر اهتماما حقيقيًا: "عمري ما شفت رئيس جمهورية يجتمع مع وزير الكهرباء كل أسبوعين مرة لمتابعة الأمر، وكان التوجيه الحقيقي له بحل الأزمة في أسرع وقت ممكن لأنها مسألة أمن قومي".

وواصل: "بداية من عام 2015 لم يتم تخفيف الأحمال ولو 1 ميجا وات، كما تعاقدنا على 3 محطات كبرى بإجمالي قدرات تصل إلى 14.4 ألف ميجاوات، وقد تم تنفيذ هذا الأمر في عامين ونصف، وهو ما لم يحدث في العالم".

وأوضح أنه بداية من أول يونيو 2015 زادت قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية بأكثر من الاحتياج.

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.