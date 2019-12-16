وجه النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، طلب إحاطة استناداً إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء و وزير النقل، بشأن عجز في هيئة النقل العام بمدينة حلوان.

وقال البلتاجي في طلب الإحاطة: "رغم كل محاولات التطوير التي تسعى إلى تقليل التكدس المروري في شوارعها، ولكن تبقى مدينة حلوان تعاني من الاختناقات المرورية، فالشوارع تكون مغلقة وبعض وسائل النقل تتعطل".

وطالب البلتاجي خلق محاور مرورية جديدة، وتطوير أسطول هيئة النقل العام، بتحديث الأتوبيسات، ودخول دفعات جديدة الخدمة، تغني عن تعطل القديمة، ووقوفها المتكرر بالشوارع، حيث أن هذا التطوير لم يشهده الأسطول منذ 30 عاما، ورفع كفاءة وإعادة تطوير العديد من الطرق والمحاور والكباري لتيسير حركة السير على المواطنين.

وطالب بآليات للحكومة في سد عجز هيئة النقل العام خاصة في مدينة حلوان، حيث أنها لم تقوم بواجباتها تاركة الأهالي أمام مافيا الميكروباص التي حرمت تماما من تلك الخدمة وهو ما يسبب أزمة مرورية على طريقي الكورنيش والأوتوستراد تؤثر على آلاف المواطنين لاستخدام سياراتهم الخاصة أو التاكسيات.