لقيت ربة منزل مصرعها إثر إصابتها بجرح طعني في الرقبة على يد طليقها بمدينة العاشر من رمضان لزواجها من شخص آخر، وإقامته معها بذات الشقة المقيمة فيها مع طفليها، والتي تركها لهم طليقها للإقامة فيها بعد الانفصال.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثانِ العاشر من رمضان، بلاغا بوفاة "إيمان. ي"، 32 عاما، ربة منزل، مقيمة بالمجاورة 11 بالعاشر من رمضان، إثر إصابتها بجرح طعني في الرقبة.

انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليق المجني عليها "عبدالله. ح. أ"، عامل، حيث تعدى عليه بسلاح أبيض "سكينة" بسبب إقامة زوجها الثاني معها في ذات الشقة التي تركها لها ولطفليهما للإقامة فيها بعد انفصالهما.

جرى ضبط المتهم، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات.