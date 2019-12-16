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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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باستثمارات تصل لـ6 مليارات جنيه.. "رحمي" يتفقد المنطقة اللوجستية بطنطا

باستثمارات تصل لـ6 مليارات جنيه.. "رحمي" يتفقد المنطقة اللوجستية بطنطا

رئيس "النواب الليبي" يبحث مع المبعوث الأممي أزمة طرابلس بالقاهرة

رئيس "النواب الليبي" يبحث مع المبعوث الأممي أزمة طرابلس بالقاهرة

محافظ الدقهلية: منح مليار جنيه لـ "مشروعك" لتوفير 19 ألف فرصة عمل

محافظ الدقهلية: منح مليار جنيه لـ "مشروعك" لتوفير 19 ألف فرصة عمل

عقيلة صالح: الأسلحة التركية المقدمة لـميليشيات طرابلس تكفي لجيوش عديدة

عقيلة صالح: الأسلحة التركية المقدمة لـميليشيات طرابلس تكفي لجيوش عديدة

وفاة ياسر زايد.. رحيل مخرج "الضاهر" قبل مشاهدة حلقاته

وفاة ياسر زايد.. رحيل مخرج "الضاهر" قبل مشاهدة حلقاته

هاني عازر لـ"الوطن": شباب مصر في المنتدى أثبت وعيه بالذكاء الاصطناعي

هاني عازر لـ"الوطن": شباب مصر في المنتدى أثبت وعيه بالذكاء الاصطناعي

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فخر ودهشة.. أصغر مطوري العالم في حضرة الروبوت صوفيا بمنتدى الشباب

بعد دعوة السيسي لشباب أفريقيا.. أبرز جهود مصر لدعم القارة السمراء

بعد دعوة السيسي لشباب أفريقيا.. أبرز جهود مصر لدعم القارة السمراء

"تدريب وتحفيز وصور للذكرى".. كواليس غرف بروفات فناني مسرح شباب العالم

"تدريب وتحفيز وصور للذكرى".. كواليس غرف بروفات فناني مسرح شباب العالم

صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

لم تلتزم بها تركيا مع اليونان.. تفاصيل اتفاقية مارس 2016 الخاصة باللاجئين

لم تلتزم بها تركيا مع اليونان.. تفاصيل اتفاقية مارس 2016 الخاصة باللاجئين

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