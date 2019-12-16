عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، أولى اجتماعاته مع مسؤولي شركة الصرف الصحي؛ للتعرف على جميع المشروعات التي يجرى تنفيذها للتخلص من تراكمات مياه الأمطار أثناء فترة النوات بعدد من المناطق لتفادي وقوع أي أزمة ناتجة عن نوات الأمطار خلال موسم الشتاء.

وشدد "الشريف"، على شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ضرورة تطهير شنايش الأمطار أول بأول، وتحديد المسئولين من الشركة وبالأحياء عنها لمحاسبة المقصرين.

من جانبها استعرضت شركة الصرف الصحي، عدداً من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لاستقبال موسم الشتاء الحالي، من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة، اعتبارا من مارس وحتى نهاية شهر مايو، كما جرى تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع، وهي 165 بيارة منذ أول يونيو وحتى نهاية شهر يوليو.

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار منذ بداية شهر أغسطس وحتى سبتمبر، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصب لمياه الأمطار على الكورنيش، وتجربتها اعتبارا من منتصف شهر سبتمبر.

كما استعرضت جهود الشركة في تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكباري، وذلك لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش لها اعتبارا من مطلع سبتمبر وحتى منتصف سبتمبر.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي جرى تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة أنه تم إنشاء شنايش جديدة وتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة، وإنشاء فرعتين أسفل كوبري منشا.

وأضافت الشركة أنه جرى إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسي، كما جرى حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبري الثروة السمكية، وإنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وإحلال وتجديد فرعتين ومطبقين بشارع ظفيل بمحرم بك، وإنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار.